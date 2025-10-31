Sangiuliano a Piazzapulita mostra il braccialetto Siete dei poveri comunisti – Il video

Open.online | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È bastato un braccialetto per catalizzare l’attenzione durante l’ultima puntata di  Piazzapulita, in onda ieri sera, giovedì 30 ottobre su La7. Ospite del talk condotto da Corrado Formigli,  Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura e oggi candidato di Fratelli d’Italia alle regionali in Campania, ha mostrato al pubblico un accessorio dal messaggio inequivocabile. Si tratta di un braccialetto con la scritta  “Siete dei poveri comunisti”. Il riferimento è immediato. Sono le celebri parole pronunciate da  Silvio Berlusconi  nel 2009, durante un comizio a  Cinisello Balsamo, rimaste negli anni uno dei simboli più riconoscibili della sua retorica politica. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sangiuliano piazzapulita mostra braccialettoSangiuliano mostra a Formigli il braccialetto con scritto "siete dei poveri comunisti" | VIDEO - Il siparietto è andato in onda durante il programma "Piazzapulita" ... Riporta tpi.it

sangiuliano piazzapulita mostra braccialettoSangiuliano a Piazzapulita mostra il braccialetto “Siete dei poveri comunisti” – Il video - L’ex ministro e candidato di Fratelli d’Italia in Campania sfoggia un accessorio ispirato a una celebre frase di Berlusconi. Si legge su msn.com

sangiuliano piazzapulita mostra braccialettoSangiuliano: "Siete dei poveri comunisti". Il bracciale omaggio a Berlusconi mostrato a Formigli: "Non lo tolgo più" - "Me lo hanno regalato un paio di settimane fa e non l'ho più tolto", ha spiegato l'ex ministro ed ex candidato di Fratelli d'Italia in Campania ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Sangiuliano Piazzapulita Mostra Braccialetto