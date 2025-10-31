Sangiuliano a Piazzapulita mostra il braccialetto Siete dei poveri comunisti – Il video

È bastato un braccialetto per catalizzare l’attenzione durante l’ultima puntata di Piazzapulita, in onda ieri sera, giovedì 30 ottobre su La7. Ospite del talk condotto da Corrado Formigli, Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura e oggi candidato di Fratelli d’Italia alle regionali in Campania, ha mostrato al pubblico un accessorio dal messaggio inequivocabile. Si tratta di un braccialetto con la scritta “Siete dei poveri comunisti”. Il riferimento è immediato. Sono le celebri parole pronunciate da Silvio Berlusconi nel 2009, durante un comizio a Cinisello Balsamo, rimaste negli anni uno dei simboli più riconoscibili della sua retorica politica. 🔗 Leggi su Open.online

