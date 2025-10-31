San Siro Inter slitta il rogito per l’acquisto dell’area | corsa contro il tempo prima del 10 novembre

Inter News 24 San Siro Inter, il rinvio legato a questioni tecniche e finanziarie: i club restano in attesa del via libera definitivo. Era previsto in questi giorni il rogito per l’acquisto dell’area di San Siro, ma la firma slitterà con ogni probabilità alla prossima settimana. La nuova data non è ancora ufficiale, ma il tempo stringe: il 10 novembre rappresenta la scadenza cruciale entro cui dovrà essere completato l’atto, per evitare il vincolo architettonico che impedirebbe la demolizione del secondo anello del Meazza. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il ritardo non sarebbe imputabile né al Comune di Milano, né a Inter e Milan, ma a motivi tecnici legati alle garanzie economiche. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, slitta il rogito per l’acquisto dell’area: corsa contro il tempo prima del 10 novembre

