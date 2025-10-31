San Siro il rogito slitta ma Milan e Inter vanno verso le firme decisive Ecco chi saranno i due CEO

Il rogito per la cessione di San Siro a Milan ed Inter slitta a martedì 4 novembre, ma Milan e Inter sono pronte: i due club creeranno una Newco. Ecco chi saranno i CEO. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - San Siro, il rogito slitta ma Milan e Inter vanno verso le firme decisive. Ecco chi saranno i due CEO

Leggi anche questi approfondimenti

#SANSIRO, NUOVO SLITTAMENTO! Il "rogito" per la vendita dello stadio è stato rinviato, con la decisione finale attesa per la prossima settimana ?. Le procedure per il futuro di #SanSiro si allungano. #Cardinale e il #Milan continuano a lavorare sul pro - facebook.com Vai su Facebook

Slitta il rogito per #SanSiro: cosa cambia per #Milan e #Inter? Tutti i dettagli - X Vai su X

San Siro: il rogito slitta alla prossima settimana - Sarebbe rinviata a lunedì o martedì la firma per il passaggio dell'aerea dello stadio a Milan e Inter. Si legge su rainews.it

San Siro a Milan e Inter, il rogito slitta alla prossima settimana: il nodo sono i tempi per ottenere le garanzie finanziarie - Il rogito per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter slitta alla prossima settimana. milannews.it scrive

San Siro: rogito per passaggio a Milan e Inter slitta a prossima settimana - Al lavoro con banche, nodo tempi su ok finanziamento 100 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com