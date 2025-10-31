San Siro il rogito slitta ma Milan e Inter vanno verso le firme decisive Ecco chi saranno i due CEO

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rogito per la cessione di San Siro a Milan ed Inter slitta a martedì 4 novembre, ma Milan e Inter sono pronte: i due club creeranno una Newco. Ecco chi saranno i CEO. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

san siro il rogito slitta ma milan e inter vanno verso le firme decisive ecco chi saranno i due ceo

© Pianetamilan.it - San Siro, il rogito slitta ma Milan e Inter vanno verso le firme decisive. Ecco chi saranno i due CEO

Leggi anche questi approfondimenti

san siro rogito slittaSan Siro: il rogito slitta alla prossima settimana - Sarebbe rinviata a lunedì o martedì la firma per il passaggio dell'aerea dello stadio a Milan e Inter. Si legge su rainews.it

san siro rogito slittaSan Siro a Milan e Inter, il rogito slitta alla prossima settimana: il nodo sono i tempi per ottenere le garanzie finanziarie - Il rogito per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter slitta alla prossima settimana. milannews.it scrive

san siro rogito slittaSan Siro: rogito per passaggio a Milan e Inter slitta a prossima settimana - Al lavoro con banche, nodo tempi su ok finanziamento 100 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: San Siro Rogito Slitta