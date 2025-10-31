san siro il rogito slitta e il pd smonta i verdi

L'orologio corre, il sindaco Beppe Sala aveva dichiarato che la cessione dello stadio di San Siro e delle aree a Milan e Inter era ad un passo, «stiamo lavorando con il notaio, spero che entro venerdì ci sia il rogito», ma anche oggi, come trapelava già mercoledì da fonti dei club, non sarà il «giorno x». A questo punto la nuova data da segnare sul calendario è martedì prossimo. Slittare oltre inizierebbe ad essere troppo rischioso. L'11 novembre scatta il vincolo sul secondo anello del Meazza, Comune e squadre hanno lavorato con questa spada di Damoocle sulla testa, se la proprietà passa dal pubblico al privato la tutela non è più automatica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

