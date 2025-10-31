San Martino Valle Caudina l' inaugurazione del Comitato elettorale a sostegno di Maurizio Petracca

Domenica 2 novembre alle ore 11.30 sarà inaugurato il Comitato Elettorale di San Martino Valle Caudina, in Via Carlo del Balzo, nato a sostegno della candidatura dell’on. Maurizio Petracca, candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

