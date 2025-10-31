Samsung si conferma in testa al mercato degli smartphone seguita a ruota da Apple

Tuttoandroid.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il secondo anno consecutivo, Samsung si conferma il primo produttore al mondo per spedizioni di smartphone, grazie soprattutto al lancio degli ultimi pieghevoli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung si conferma in testa al mercato degli smartphone seguita a ruota da apple

© Tuttoandroid.net - Samsung si conferma in testa al mercato degli smartphone, seguita a ruota da Apple

News recenti che potrebbero piacerti

samsung conferma testa mercatoMercato smartphone in ripresa: Samsung e Apple guidano ma un brand sta volando - Dopo una prima metà d’anno debole e segnata da incertezze geopolitiche, il mercato smartphone mostra segnali di ripresa: +3% su base annua e 320,1 milioni di unità spedite nel trimestre, secondo Omdia ... hwupgrade.it scrive

Samsung e Apple dominano il mercato: lancio positivo per Galaxy Z e iPhone 17 - Apple avrebbe chiuso il terzo trimestre del 2025 con risultati superiori a quelli dello scorso anno, ... Da hwupgrade.it

Samsung conferma che il suo trifold arriverà quest'anno - fold è in fase finale e che il lancio sul mercato è previsto entro la fine di quest'anno. Riporta punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Conferma Testa Mercato