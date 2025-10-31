In attesa di conferme sul possibile rinvio del programma beta, continuiamo ad occuparci della One UI 8.5, la prossima versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung che punta ad essere un aggiornamento più importante di quanto inizialmente previsto. Protagoniste di oggi sono due novità scovate da leak e analisi di un APK che puntano tutto sulla praticità dell’esperienza d’uso: stiamo parlando di . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Samsung prepara una One UI 8.5 più utile con due funzioni per risparmiare dati e mettere ordine tra le notifiche con Galaxy AI