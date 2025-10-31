Samsung potrebbe non aver abbandonato l’idea di lanciare un Galaxy S26 Edge

Samsung potrebbe non aver ancora abbandonato l'idea di un Samsung Galaxy S26 Edge: nuovi leak ci svelano le presunte specifiche tecniche dello smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung potrebbe non aver abbandonato l’idea di lanciare un Galaxy S26 Edge

