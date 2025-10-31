Samsung potrebbe non aver abbandonato l’idea di lanciare un Galaxy S26 Edge

Tuttoandroid.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung potrebbe non aver ancora abbandonato l'idea di un Samsung Galaxy S26 Edge: nuovi leak ci svelano le presunte specifiche tecniche dello smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung potrebbe non aver abbandonato l8217idea di lanciare un galaxy s26 edge

© Tuttoandroid.net - Samsung potrebbe non aver abbandonato l’idea di lanciare un Galaxy S26 Edge

Altri contenuti sullo stesso argomento

samsung potrebbe aver abbandonatoBixby potrebbe ritornare sui dispositivi Samsung? - Nel panorama degli assistenti vocali per smartphone, la competizione si fa sempre più serrata. tecnoandroid.it scrive

samsung potrebbe aver abbandonatoSamsung smette di inseguire Apple e cancella S26 PRO. Ecco cosa cambierà - Samsung non lancerà un Galaxy S26 Pro: la gamma 2026 resterà su tre modelli. Si legge su tech.everyeye.it

samsung potrebbe aver abbandonatoSamsung ha cancellato S26 Edge? Ecco perché potrebbe aver bloccato la linea "slim" dei suoi Galaxy - Le scarse vendite del Galaxy S25 Edge sembrano aver spinto Samsung a cancellare il successore S26 Edge e a rilanciare la variante 'Plus' nella prossima generazione: si prospettano però dei ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Samsung Potrebbe Aver Abbandonato