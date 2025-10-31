Sampdoria vs Mantova undicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano le ultime della classe che hanno un bisogno disperato di punti. Sampdoria vs Mantova si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Marassi. SAMPDORIA VS MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati si presentano a questa sfida con il morale basso e la pressione alle stelle. I numeri parlano chiaro: una sola vittoria, cinque sconfitte e quattro pareggi e una posizione di classifica da brividi. Adesso l’obiettivo è evitare l’onta. I virgiliani hanno praticamente le ossa rotte, ultimi in classifica e sette sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Verso #Sampdoria-#Mantova, cosa succede con Estanis #Pedrola? La situazione - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria Mantova, un dato favorisce i blucerchiati contro i virgiliani: ecco di cosa si tratta - Sampdoria Mantova, un dato favorisce la formazione di Gregucci contro i biancorossi: ecco di cosa si tratta L’undicesima giornata del campionato di Serie BKT vedrà la Sampdoria ospitare il Mantova all ... Secondo sampnews24.com
Arbitro Sampdoria Mantova: designato il fischietto del match - Arbitro Sampdoria Mantova: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara del Ferraris valida per l’11° turno del torneo L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designaz ... sampnews24.com scrive
Sampdoria, nessuna lesione per Pedrola: out col Mantova per precauzione - Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il catalano in serata non hanno evidenziato nessun problema muscolare. Si legge su ilsecoloxix.it