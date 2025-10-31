Samira Lui verso Sanremo 2026? Lo staff di Stefano De Martino osserva con attenzione, cosa emerge dall’indiscrezione. Le luci dell’Ariston si accendono in anticipo e il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Samira Lui. La conduttrice e showgirl, già volto amatissimo de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti, sarebbe tra le papabili per affiancare Carlo Conti al prossimo Festival di Sanremo 2026. Una voce che ha fatto rapidamente il giro delle redazioni televisive e che, secondo indiscrezioni riportare da Novella2000, non sarebbe passata inosservata nemmeno negli ambienti Rai, in particolare nello staff di Stefano De Martino. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Samira Lui verso Sanremo 2026? Spunta la reazione dello staff di De Martino