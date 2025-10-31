Samira Lui a Sanremo 2026 | L’indiscrezione che agita la Rai e infastidisce De Martino

Gossipnews.tv | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samira Lui potrebbe salire sul palco di Sanremo 2026: ecco perché la notizia sta creando scompiglio in Rai e tra i rivali di fascia oraria. E se la prossima regina di Sanremo fosse proprio lei? Samira Lui, volto radioso della tv italiana, sta vivendo il suo momento magico. Conquista ogni giorno milioni di spettatori accanto a Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna. Ora, però, il suo nome rimbalza per un palco ben più grande: quello dell’Ariston. E l’indiscrezione ha già scatenato un terremoto. Secondo Alberto Dandolo, giornalista del settimanale Oggi, solo la voce della sua possibile partecipazione a Sanremo 2026 ha mandato in tilt i vertici Rai. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

