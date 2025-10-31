Il regno di Sami Zayn come Campione degli Stati Uniti WWE si è concluso, ma il lottatore canadese si dice grato per il periodo trascorso con quella cintura. Su X, Zayn ha scritto che essere lo US Champion è stato eccezionale grazie alla qualità degli incontri disputati. Il wrestler ha affermato che l’arco di tempo trascorso come detentore della United States Championship è stato uno dei suoi momenti preferiti in WWE. Ha sottolineato che in otto settimane ha affrontato otto avversari molto diversi tra loro, offrendo di conseguenza otto incontri spettacolari. Inoltre, The Underdog from the Underground ha aggiunto che, nell’epoca dei contenuti, realizzare qualcosa di grandioso e memorabile è difficile, per cui è felice di averlo potuto fare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Sami Zayn: “Il mio regno da United States Champion è indubbiamente tra i miei preferiti”