Sam Altman annulla l' ordine della Tesla Roadster fantasma ma è più difficile del previsto
Dopo sette anni e mezzo – e 45mila dollari di anticipo - Sam Altman ha provato a cancellare l’ordine di una Tesla Roadster mai consegnata. In risposta ha ricevuto un messaggio d’errore. La macchina simbolo del sogno elettrico di Musk resta un progetto fermo ai box. 🔗 Leggi su Repubblica.it
