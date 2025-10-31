Sam Altman annulla l' ordine della Tesla Roadster fantasma ma è più difficile del previsto

Repubblica.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sette anni e mezzo – e 45mila dollari di anticipo - Sam Altman ha provato a cancellare l’ordine di una Tesla Roadster mai consegnata. In risposta ha ricevuto un messaggio d’errore. La macchina simbolo del sogno elettrico di Musk resta un progetto fermo ai box. 🔗 Leggi su Repubblica.it

sam altman annulla l ordine della tesla roadster fantasma ma 232 pi249 difficile del previsto

© Repubblica.it - Sam Altman annulla l'ordine della Tesla Roadster fantasma, ma è più difficile del previsto

Leggi anche questi approfondimenti

GPT-5, partenza falsa: Sam Altman parla degli errori commessi - Sam Altman, numero uno di OpenAI, parla apertamente degli errori commessi con l'introduzione forzata del modello GPT- Riporta punto-informatico.it

OpenAI annulla l'aggiornamento a Chat GPT-4o: l'IA aveva una personalità "fastidiosa" - 4o dopo le segnalazioni di una personalità eccessivamente accondiscendente e fastidiosa, come ammesso dal CEO Sam Altman. Come scrive multiplayer.it

Essere Sam Altman: un ritratto in 25 istantanee - La fondazione di OpenAI, nel 2015, rappresenta forse il capitolo più significativo nella carriera di Altman. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Sam Altman Annulla Ordine