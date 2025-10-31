Salvini | Se seguissimo idee di Bonelli andremmo tutti in giro col monopattino come Toninelli – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Se seguissimo e idee dei parenti di Bonelli non ci sarebbe la Salerno Reggio Calabria, non ci sarebbe il Mose, non ci sarebbe l'Alta Velocità, la Tav, le olimpiadi, e andremmo tutti in giro col monopattino come Toninelli", lo ha detto Salvini fuori da Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

