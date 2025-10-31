Salvini | Se seguissimo idee di Bonelli andremmo tutti in giro col monopattino come Toninelli – Il video

Open.online | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Se seguissimo e idee dei parenti di Bonelli non ci sarebbe la Salerno Reggio Calabria, non ci sarebbe il Mose, non ci sarebbe l'Alta Velocità, la Tav, le olimpiadi, e andremmo tutti in giro col monopattino come Toninelli", lo ha detto Salvini fuori da Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

salvini seguissimo idee bonelliSalvini: Se seguissimo idee di Bonelli andremmo tutti in giro col monopattino come Toninelli - "Se seguissimo e idee dei parenti di Bonelli non ci sarebbe la Salerno Reggio Calabria, non ci sarebbe il Mose, non ci sarebbe l'Alta Velocità, la Tav, le olimpiadi, e andremmo tutti in giro col monop ... Si legge su ilgiornale.it

Salvini: Se seguissimo idee di Bonelli andremmo tutti in giro col monopattino come Toninelli – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Se seguissimo e idee dei parenti di Bonelli non ci sarebbe la Salerno Reggio Calabria, non ci sarebbe il Mose, non ci sarebbe l'Alta Velocità, la Tav, le olimpia ... Come scrive open.online

salvini seguissimo idee bonelliPonte sullo Stretto, scontro tra Bonelli e Salvini in Aula: “Progetto vecchio di 26 anni”. “Fosse per voi andremmo a cavallo” – Video - "Se avessimo adottato le sue politiche del 'no' non avremmo l'Autostrada del Sole e andremmo in giro a cavallo in Italia": scontro alla Camera ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Seguissimo Idee Bonelli