Salviamo la famiglia di nutrie in via Romana L' appello di due consiglieri comunali
Nota dei consiglieri comunali Michele Menchetti (M5S) e Vittorio Giorgetti (gruppo misto)"Sollecitiamo l'amministrazione comunale ad attivarsi urgentemente presso la Regione Toscana al fine di scongiurare l'uccisione della famiglia di nutrie che da tempo risiede in un fossato lungo via Romana.
L’appello: “Salviamo la famiglia di nutrie in via Romana” - Arezzo, 31 ottobre 2025 – L’appello: “Salviamo la famiglia di nutrie in via Romana”. Lo riporta lanazione.it
Salviamo Adelina e i suoi cuccioli - C’è una battaglia in corso per salvare una famiglia di castorine di palude altrimenti dette nutrie, che vivono in un fossato in via Romana senza infastidire. Riporta teletruria.it