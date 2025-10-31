Salvare i piccoli negozi | Le insegne accese presidio di sicurezza Serve formazione

"Quando le luci di queste attività si spengono, non perdiamo solo un servizio: perdiamo vitalità sociale, sicurezza urbana, lavoro e gettito fiscale, memoria condivisa. Per questo sono urgenti interventi e investimenti come quello nella formazione, per dare futuro ai mestieri e attrarre nuove generazioni". Nell’assemblea annuale di Confesercenti si è parlando del futuro delle piccole imprese. Dopo il saluto del sindaco Massimo Mezzetti, l’incontro è stata l’occasione per confrontarsi su come salvaguardare il tessuto economico e l’identità delle nostre città: botteghe, servizi, saperi e relazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

