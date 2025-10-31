La Regione ha riconosciuto l’impegno di 23 imprese del territorio che si sono distinte nell’ambito del programma regionale “ luoghi di lavoro che promuovono salute ”. Lo ha fatto con una cerimonia a Palazzo Donini alla presenza della presidente Stefania Proietti, e della direttrice regionale alla Salute, Daniela Donetti, che hanno sottolineato l’importanza strategica della prevenzione e del benessere nei contesti produttivi. Le 23 aziende premiate hanno adottato, nel 2024, l’approccio “total worker health”, impegnandosi a creare un ambiente che favorisca attivamente la corretta alimentazione, l’adozione di uno stile di vita attivo e l’attività fisica regolare, il contrasto ai fattori di rischio quali fumo e consumo scorretto di alcol. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salute nei luoghi di lavoro. Premiate 23 aziende