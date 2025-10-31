Salta il 18° Rally delle Marche | Poche adesioni e i costi sono alti

Il 18° Rally delle Marche è stato annullato per carenza di partecipanti. La corsa si sarebbe dovuta svolgere l’8-9 novembre, facendo base a Urbino – con quartier generale, riordino e premiazioni – e attraversando i territori di Fermignano, Acqualgna e Urbania, come tappa conclusiva del Campionato italiano rally terra. Invece, alla fine, il titolo nazionale non sarà assegnato a Borgo Mercatale. A comunicare "con rammarico" la decisione è l’organizzazione di gara, Prs Group: "Pur comprendendo le difficoltà del momento e le dinamiche del calendario sportivo, siamo costretti ad annullare la gara, il numero di adesioni registrato non è tale da giustificare economicamente l’organizzazione di un evento di questo livello – ha detto Oriano Agostini, patron del gruppo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

