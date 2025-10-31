Salone della Csr | metà degli italiani premia le imprese responsabili
Testo di Monia Sozzi Dall’8 al 10 ottobre 2025, l’Università Bocconi di Milano ha ospitato la 13esima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale, che ha registrato oltre 6mila presenze, 120 eventi e 530 relatori provenienti da 260 organizzazioni tra aziende, PA, università e Terzo Settore. L’iniziativa, promossa da Università Bocconi, Sustainability Makers, Global Compact Network Italia, ASviS, Fondazione Sodalitas, Unioncamere e Koinètica,, ha avuto come tema quest’anno Creare futuri di valore, orientando i contenuti verso la co-progettazione di un futuro sostenibile. Creare futuri di valore in sei percorsi tematici Durante i tre giorni, il programma si è articolato in sei percorsi tematici: Formazione e lavoro, Cultura e territorio, Economia e finanza, Ambiente e rigenerazione, Governance e leadership, Innovazione e impatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
