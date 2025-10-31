Salis in facoltà vietata | Giusto lottare per la casa
"Solidarietà alle famiglie coinvolte nella lotta che si è svolta in questi giorni a Bologna. Sono molto contenta per l’esito che ha avuto". Sotto la pioggia, fuori dalla facoltà di Lettere al 38 di via Zamboni, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis si concede per quattro minuti ai giornalisti. È a Bologna invitata dagli attivisti di Plat (protagonisti del picchetto antisfratto di via Michelino e della successiva occupazione di via Don Minzoni) per un talk sul diritto all’abitare in aula 6, che si scoprirà presto essere però vietato ai giornalisti. Infatti, dopo le poche battute rilasciate fuori dal portone di Lettere, gli attivisti di Plat informano i cronisti presenti che la stampa non può entrare ad assistere all’assemblea con l’eurodeputata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
#IoScelgoSapienza per studiare nella Facoltà di Lettere e filosofia @Letfil_Sapienza? Se hai sostenuto un Tolc-SU, registrati subito su Infostud! È online ancora per pochi giorni il bando relativo alle modalità di ammissione ai corsi di laurea ad accesso non - facebook.com Vai su Facebook
Salis in facoltà (vietata): "Giusto lottare per la casa" - "Solidarietà alle famiglie coinvolte nella lotta che si è svolta in questi giorni a Bologna. Secondo msn.com
Ilaria Salis a un bivio, l’Europarlamento decide sull’immunità. Il Ppe: «Giusto revocarla» - Ilaria Salis è a un bivio, a mezzogiorno la plenaria di Strasburgo vota a scrutinio segreto se revocarle l’immunità, come richiesto dal governo ungherese, o sposare la tesi che va difesa perché ... Secondo unionesarda.it
Ppe: "Giusto revocare immunità a Salis" - Il Partito Popolare Europeo appoggia la revoca dell'immunità all'eurodeputato Ilaria Salis poiché i reati in Ungheria sono precedenti alla sua elezione. Come scrive rainews.it