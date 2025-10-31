Salis in facoltà vietata | Giusto lottare per la casa

"Solidarietà alle famiglie coinvolte nella lotta che si è svolta in questi giorni a Bologna. Sono molto contenta per l’esito che ha avuto". Sotto la pioggia, fuori dalla facoltà di Lettere al 38 di via Zamboni, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis si concede per quattro minuti ai giornalisti. È a Bologna invitata dagli attivisti di Plat (protagonisti del picchetto antisfratto di via Michelino e della successiva occupazione di via Don Minzoni) per un talk sul diritto all’abitare in aula 6, che si scoprirà presto essere però vietato ai giornalisti. Infatti, dopo le poche battute rilasciate fuori dal portone di Lettere, gli attivisti di Plat informano i cronisti presenti che la stampa non può entrare ad assistere all’assemblea con l’eurodeputata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

