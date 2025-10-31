Sali così ti ripari dalla pioggia invita un'amica in auto e poi la violenta | arrestato 61enne a Messina

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 61enne è stato arrestato a Capo d'Orlando, nel Messinese, con le accuse di violenza sessuale aggravata e atti persecutori: avrebbe invitato un'amica a salire sulla sua auto per ripararsi dalla pioggia e poi l'avrebbe minacciata e violentata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

