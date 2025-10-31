Salerno prende forma il tunnel sotterraneo tra via Gonzaga e via Dalmazia

Salernotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende forma il tunnel sotterraneo che collegherà via Gonzaga con via Dalmazia. Negli ultimi giorni - come mostrano le foto di Antonio Capuano - è stata smontata la struttura in ferro che sorreggeva il solaio con il fascio binario. Tra qualche mese, al termine degli altri lavori e delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

