Salerno Letteratura Gennaro Carillo ospite del #Fuorifestival

5 NOVEMBRE – TEATRO GENOVESI – ORE 19. Un appuntamento da non perdere, quello del nuovo #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Il 5 novembre alle 19, al Teatro Genovesi di via Principessa Sichelgaita, arriva uno dei due direttori artistici di Salerno Letteratura, autore di Temperanza, edizioni Il Mulino. In dialogo con lui ci sarà la giornalista Barbara Cangiano. Giudicata a torto una piccola virtù o addirittura un vizio, la temperanza è inattuale e rivoluzionaria. Identificata con una sorta di mediocrità anonima, segno di conformismo e remissività, la temperanza sembra fuori posto in un tempo che celebra l’eccesso, la dismisura, l’urlo più forte, la sfida del limite. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno Letteratura, Gennaro Carillo ospite del #Fuorifestival

Contenuti che potrebbero interessarti

Si presenta mercoledì 22 ottobre 2025 alle 19 al Circolo Canottieri Irno (Via Porto 41) nell’ambito di Salerno Letteratura Festival Morte sulla Joannis, l’ultimo appassionante romanzo di Carmine Mari pubblicato da Homo Scrivens. Mari incontrerà i lettori e gli a - facebook.com Vai su Facebook

Oggi, 22 #ottobre ore 19:00 Circolo Canottieri Irno, Salerno FUORIFESTIVAL con lo scrittore Carmine Mari autore di “Morte sulla JOANNIS” @HomoScrivens Ingresso libero #libri - X Vai su X

Salerno Letteratura rende omaggio a Kafka - "Le domande giuste" sarà il tema/titolo e sarà ricordato così il centenario dalla morte ... Riporta ansa.it

Salerno Letteratura, omaggio a Kafka: “Le domande giuste” è il tema della 12esima edizione - Scelto il tema dell'edizione 2024 di Salerno Letteratura, il festival dedicato ai libri e più in generale ai protagonisti del mondo della cultura, arrivato alla dodicesima edizione, che quest'anno si ... Secondo ilmattino.it

Dal 14 giugno tredicesima edizione di Salerno Letteratura - La tredicesima edizione di SalernoLetteratura, in programma dal 14 al 21 giugno, dal tema "In faccia ai maligni e ai superbi. Da ansa.it