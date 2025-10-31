Sale l’attesa per il Black Friday Roborock pronta a grandi promozioni sui robot QR598 e Q7 TF+
Grandi promozioni su Roborock QR598 e Q7 TF+ per il Black Friday a fine novembre. Ma intanto gli utenti possono già scoprirli nei principali negozi di elettronica. 🔗 Leggi su Dday.it
Approfondisci con queste news
Il 27 ottobre 1971 usciva nelle sale italiane Detenuto in attesa di giudizio di Nanni Loy. Uno dei pochi drammi interpretati da Alberto Sordi, il film denuncia un'Italia senza umanità e si dimostra ancora attuale. L'articolo di Alessandro Amato. - facebook.com Vai su Facebook