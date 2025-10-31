Il baricentro della violenza jihadista si è spostato qui, in mezzo alle savane e al deserto che corrono dal Senegal al Ciad. Non è uno slogan: gli indicatori internazionali più aggiornati mostrano che nel 2024?2025 l’impatto del terrorismo si è concentrato in pochi Paesi e che l’asse più sanguinoso passa dal Mali al Burkina Faso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sahel, cuore caldo del jihadismo globale: tra nuove offensive e confini che si sfaldano