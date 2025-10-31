Sahara Occidentale la stretta di Washington e il muro d’Algeri | che cosa c’è davvero in gioco

La recente lettera del Fronte Polisario ad Antonio Guterres, con cui respinge la bozza di risoluzione statunitense sul Sahara Occidentale, non è solo l’ennesimo capitolo di un conflitto cinquantennale. È un segnale politico: Washington spinge perché la proposta di autonomia del Marocco diventi la base negoziale, riducendo l’orizzonte del referendum e accorciando il mandato della missione ONU. Algeri e Polisario denunciano la violazione del diritto all’autodeterminazione. Rabat, al contrario, legge la mossa come il riconoscimento di una soluzione “realistica” e “praticabile”. Gli Usa e il piano del Marocco. 🔗 Leggi su It.insideover.com

