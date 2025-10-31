Sagre feste paesane ed eventi in Lombardia | 10 appuntamenti nel weekend dal 31 ottobre al 2 novembre 2025

Milano, 31 ottobre 2025 – Il primo fine settimana di novembre, quello di Ognissanti, in Lombardia è un invito a riscoprire tradizioni, sapori e cultura. Il primo dono arriva con la Domenica al Museo, iniziativa del Ministero della Cultura che permette di visitare gratuitamente musei civici e statali, tra cui il Museo Civico di Cremona, il Castello Sforzesco di Milano e il Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio. Accanto alle feste di Halloween, il calendario si arricchisce di sagre gastronomiche dedicate ai prodotti tipici: polenta, cioccolato, mostarda, tartufo, cassoeula e bolliti misti soddisfano ogni gusto e palato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sagre, feste paesane ed eventi in Lombardia: 10 appuntamenti nel weekend dal 31 ottobre al 2 novembre 2025

Fasulin de l’òc cun le Cudeghe a Pizzighettone (Cremona) - Dal 31 ottobre al 9 novembre 2025, tra le antiche mura casamattate di Pizzighettone in provincia di Cremona, t ... Lo riporta ilgiorno.it

