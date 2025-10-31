Sagra delle sagne di Vallinfreda

La trentesima edizione della Sagra delle Sagne si terrà a Vallinfreda, in provincia di Roma, domenica 9 novembre. A partire dalle 12 saranno aperti gli stand gastronomici in piazza del Mercato e si potranno gustare le sagne fatte a mano e servite dalle donne di Vallinfreda, come tradizione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

