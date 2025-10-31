Sagra della Rola - Festa del Cornuto a Rocca Canterano

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Allerta corna in vista” si legge sulla pagina Facebook della Pro Loco di Rocca Canterano. Nel borgo in provincia di Roma, infatti, sta per tornare un tradizionale appuntamento autunnale: la Sagra della Rola - Festa del Cornuto.La manifestazione di terrà l’8 e il 9 novembre. Si tratta dell’unica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Sagra Rola Festa Cornuto