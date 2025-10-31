Sagra della Rola - Festa del Cornuto a Rocca Canterano
“Allerta corna in vista” si legge sulla pagina Facebook della Pro Loco di Rocca Canterano. Nel borgo in provincia di Roma, infatti, sta per tornare un tradizionale appuntamento autunnale: la Sagra della Rola - Festa del Cornuto.La manifestazione di terrà l’8 e il 9 novembre. Si tratta dell’unica. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Venite a trovarci che quello con le corna più belle lo mettiamo sul trono 8-9 Novembre 2025 Sagra della Rola-Festa del Cornuto - facebook.com Vai su Facebook