Sagra del Fagiolone a Vallepietra
Torna a Vallepietra, in provincia di Roma, la Sagra del Fagiolone. La manifestazione si terrà, domenica 16 novembre, in un tendone al coperto e riscaldato in piazza Italia.Il programmaA partire dalle 12,30 saranno aperti gli stand gastronomici e saranno serviti: sagne con fagiolifagioloni in.
Domenica 16 Novembre 2025 alle ore 12:30 22° SAGRA DEL FAGIOLONE A VALLEPIETRA (RM) un bellissimo Paese in provincia di Roma situato nel Lazio. La Sagra si svolgerà in Tendone coperto e riscaldato in Piazza Italia. Vi aspettiamo numerosi per gu