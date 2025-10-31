Saelemaekers Milan prove di rinnovo per il calciatore rossonero? Il legame si può allungare | le ultimissime
Saelemaekers Milan, intesa vicina tra il calciatore rossonero e la società: il contratto può essere prolungato, i dettagli Il progetto a lungo termine del Milan continua a prendere forma anche sul fronte dei rinnovi contrattuali. Tra i protagonisti più vicini a prolungare l’avventura in rossonero c’è Alexis Saelemaekers, esterno belga classe 1999 apprezzato per velocità, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
