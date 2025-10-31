Saelemaekers e Tomori rinnovi con il Milan più vicini Moretto | Si prosegue spediti

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su 'YouTube' del Milan. Non solo le parole su Leao e il Milan Futuro. Il punto sui rinnovi di Tomori e Saelemaekers. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Saelemaekers e Tomori, rinnovi con il Milan più vicini. Moretto: “Si prosegue spediti”

Contenuti che potrebbero interessarti

? PASOTTO (GAZZETTA): «La lucidità è mancata nel cuore del match». Errori cruciali: Lookman sfugge a Tomori e Saelemaekers sbaglia l'assist . UN PUNTO UTILE: Nonostante tutto, il pari va bene. Bergamo è un campo difficile, Milan a otto risultati utili - facebook.com Vai su Facebook

Tomori parla dell'amicizia e del rapporto con Saelemaekers - X Vai su X

Saelemaekers Milan, pronto il rinnovo? La firma può arrivare subito: i rossoneri vogliono blindarlo! I dettagli sull’operazione - La Gazzetta racconta il retroscena: rossoneri a lavoro Nonostante l’attenzione del calciomercato Milan sia spe ... Da calcionews24.com

Calciomercato Milan, a che punto sono i rinnovi di Maignan, Tomori e Saelemakers - Il Milan lavora sui rinnovi: priorità alla difesa e a chi sta esplodendo grazie al progetto targato Allegri. Lo riporta notiziemilan.it

Calciomercato Milan, sul rinnovo di Saelemaekers... - Calciomercato Milan, accelerata per il rinnovo di Saelemaekers: nelle prossime settimane è attesa questa cosa. Secondo milannews24.com