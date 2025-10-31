sabrina colle difende vittorio sgarbi con una lettera a la volta buona

. : “ Nelle sedi opportune chiederemo conto delle gravi e reiterate diffamazioni diffuse in questi mesi. La nostra priorità è prenderci cura di Vittorio, non cercare facili ribalte. Tutto questo ha un solo nome: amore’. Nel video la lettura della missiva che Sabrina Colle ha consegnato alla sua amica Samantha de Grenet, ospite oggi a La Volta Buona. Ecco un estratto della lettera: ‘’Contrariamente a quello che e’ stato riferito, Vittorio non è stato mai isolato, persino nei momenti più bui e cioè durante la degenza al Policlinico Gemelli, ha potuto sempre contare sul sostegno dei familiari (penso a sua sorella Elisabetta che si e’ praticamente trasferita a Roma, o a sua figlia Alba che da Tirana e’ venuta molte volte a trovarlo), dei collaboratori e financo di importanti personalità della cultura e delle istituzioni, perché ritenevamo che le relazioni con altre persone potessero aiutarlo a superare la depressione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

