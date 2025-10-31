Sabato i funerali di Diego Lucchini giovane imprenditore morto sul lavoro
Saranno celebrati alle 15 di domani (sabato 1° novembre) nella Parrocchiale di Guidizzolo i funerali di Diego Lucchini, il giovane di 23 anni morto in un drammatico incidente sul lavoro a Cavriana. Il corteo funebre partirà alle 14.40 dalla casa funeraria Il Fiore di Volta Mantovana, in via. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
