Sabato i funerali di Diego Lucchini giovane imprenditore morto sul lavoro

Bresciatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno celebrati alle 15 di domani (sabato 1° novembre) nella Parrocchiale di Guidizzolo i funerali di Diego Lucchini, il giovane di 23 anni morto in un drammatico incidente sul lavoro a Cavriana. Il corteo funebre partirà alle 14.40 dalla casa funeraria Il Fiore di Volta Mantovana, in via. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

