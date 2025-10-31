Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola ( e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì ). Storia sentimentale del Pd. Compie diciott’anni ma è nato già vecchio. Il sogno fugace del “Democratic Party” che guardava a Obama e la realtà di un “amalgama non riuscito”. In ritardo di trent’anni, sempre immobile e mai davvero desiderabile – di Andrea Minuz Giusti filosofi. Mentre tanti intellettuali italiani miagolavano per la Cina di Mao, Roger Scruton e Simon Leys coltivavano il dissenso anticomunista – di Giulio Meotti C’era la Cia della libertà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

