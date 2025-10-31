Se chiudete gli occhi e ascoltate uno dei suoi numerosi video postati sui social network vi sembrerà di avere a che fare con Donald Trump. L’aspetto curioso è che a parlare non è il presidente degli Stati Uniti bensì un cinese che in vita sua non ha mai messo piede in America e che, ovviamente, non ha alcun legame con l’inquilino della Casa Bianca. Lui si chiama Ryan Chen, ha 42 anni, viene dalla Cina, tecnicamente è direttore commerciale di uno studio di architettura ed è diventato famoso sul web. imitando il tycoon statunitense. Ha imparato l’inglese ai tempi del liceo, nella città di Chongqing, dove è nato e cresciuto, e lo ha affinato guardando versioni pirata di Friends e altre sitcom. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ryan Chen, il Trump della Cina che imita… Donald Trump