Russia pronta al colpo decisivo | Tu-95 in volo da Olenya il fronte ucraino crolla a Pokrovsk e la NATO osserva in silenzio
La Russia mostra i muscoli: bombardieri, missili ipersonici e manovre nel Donbass segnano una nuova fase del conflitto. Mosca manda un messaggio all’Occidente: equilibrio di forza, non resa. Forze strategiche russe in piena allerta La Federazione Russa ha dispiegato una forza imponente, dimos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
