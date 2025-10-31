Russia contro l’Ucraina i missili da crociera ‘segreti’ che fecero infuriare Trump

(Adnkronos) – Anche i missili 'segreti' russi lanciati contro l'Ucraina. Negli ultimi mesi la Russia ha infatti attaccato i territori di Kiev con un missile da crociera il cui sviluppo – allora segreto – spinse Donald Trump nel 2019 ad abbandonare il Trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces) un patto sul controllo delle armi nucleari siglato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

