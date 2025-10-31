Russi lanciano droni su Sumy | due feriti

Servizitelevideo.rai.it | 31 ott 2025

0.20 "In tarda serata i russi hanno attaccato le infrastrutture civili di Sumy lanciando 10 droni sulla città in un'ora e ferendo almeno due persone". Lo ha reso noto il governatore della regione di Sumy, Oleg Hryhorov,secondo quanto riportato dall'Ukrainska Pravda. Le autorità locali riferiscono di aver "udito delle esplosioni in città". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

