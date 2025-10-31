Il film su Norimberga ha debuttato a Hollywood ma, a sorpresa, il vero protagonista della première è stato il Rolex di Russell Crowe. L’attore ha condiviso un momento molto particolare con il co-protagonista Rami Malek, per mettere a confronto i rispettivi orologi sotto i flash dei fotografi, impegnati a catturare l’inquadratura perfetta. Il cast si è riunito all’iconico Chinese Theatre, nel cuore della Mecca del cinema, e né la drammaticità della storia raccontata né il look iper-trendy di Malek sono riusciti a rubare la scena al segnatempo di Russell Crowe. Norimberga è il nuovo film di James Vanderbilt. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Russell Crowe ha sfoggiato alla première di Norimberga uno dei Rolex più esclusivi della maison