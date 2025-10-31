Runjaic torna sulla sconfitta di Juve Udinese | Non abbiamo avuto il coraggio di giocare la palla! Però quando loro costruivano… L’analisi del tecnico dei friulani

Runjaic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese Atalanta, è tornato così sulla sconfitta contro la Juve di mercoledì allo Stadium. Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, è tornato così sulla sconfitta per 3-1 contro la Juve di mercoledì all’Allianz Stadium. Ecco le sue dichiarazioni. QUI: LA CLASSIFICA DELLA JUVE IN SERIE A PAROLE – «Abbiamo avuto problemi difensivi in transizione, è vero, ma contro la Juventus è arrivato dal fatto che abbiamo spesso lanciato il pallone in avanti, senza il giusto coraggio nel giocare la palla. In altre fasi abbiamo perso palla concedendo occasioni facili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Runjaic torna sulla sconfitta di Juve Udinese: «Non abbiamo avuto il coraggio di giocare la palla! Però quando loro costruivano…». L’analisi del tecnico dei friulani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

238 giorni dopo l’Udinese torna a vincere in casa! Finisce 3-2 contro il Lecce dopo una grande prova dei bianconeri nel primo tempo (e un doppio vantaggio trovato con Karlstrom e Davis) e una ripresa in cui la squadra di Runjaic ha saputo soffrire e c - facebook.com Vai su Facebook

$Udinese, $Runjaic torna sul pari con la $Cremonese: "È una squadra solida che ha perso solo con l' $Inter" - X Vai su X

Runjaic: "Quando la Juventus costruiva non abbiamo concesso molto e siamo riusciti anche a costruire qualche chance" - In conferenza stampa Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, torna a parlare della trasferta di Torino contro la Juventus di Brambilla: "Abbiamo avuto problemi difensivi in transizione, ... Scrive tuttojuve.com

Udinese, Runjaic a DAZN: “La Juventus mette pressione; Zaniolo ha bisogno di tempo” - Una sfida che sembrava essere ripresa dopo il pareggio di Zaniolo ma che è stata poi ribaltata da un gol di Gatti prima ... Segnala msn.com

Runjaic a Dazn: "Non sono soddisfatto del risultato. Complicato affrontare una squadra forte come la Juventus" - Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha commentato la sconfitta della sua squadra all'Allianz Stadium ai microfoni di Dazn. Lo riporta tuttojuve.com