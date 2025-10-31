Runjaic torna sulla sconfitta di Juve Udinese | Non abbiamo avuto il coraggio di giocare la palla! Però quando loro costruivano… L’analisi del tecnico dei friulani

Runjaic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese Atalanta, è tornato così sulla sconfitta contro la Juve di mercoledì allo Stadium. Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, è tornato così sulla sconfitta per 3-1 contro la Juve di mercoledì all’Allianz Stadium. Ecco le sue dichiarazioni. QUI: LA CLASSIFICA DELLA JUVE IN SERIE A PAROLE – «Abbiamo avuto problemi difensivi in transizione, è vero, ma contro la Juventus è arrivato dal fatto che abbiamo spesso lanciato il pallone in avanti, senza il giusto coraggio nel giocare la palla. In altre fasi abbiamo perso palla concedendo occasioni facili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Runjaic torna sulla sconfitta di Juve Udinese: «Non abbiamo avuto il coraggio di giocare la palla! Però quando loro costruivano…». L’analisi del tecnico dei friulani

