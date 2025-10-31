Rugby il Vasari Arezzo parte bene | 34-7 contro il Molon Labe

È partita con il piede giusto la stagione del Vasari Arezzo. I gialloblu hanno superato in casa la formazione del Molon Labe nel derby che si è giocato in via dell’Acropoli, andando a vincere per 34-7. Una partita combattuta, nervosa, a tratti anche tesa, contro un avversario che ci teneva a fare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

