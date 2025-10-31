Rugby i convocati di Quesada per le Quilter Nations Series | Un gruppo maturo costruito sulla leadership condivisa
Il CT azzurro presenta la lista dei 33 giocatori scelti per affrontare Australia, Sudafrica e Cile. Lamaro guida un gruppo rinnovato ma unito, tra conferme, giovani in crescita e ritorni attesi come quello di Pani. L’Italia del rugby è pronta a chiudere il 2025 con tre test match di altissimo livello. In vista delle Quilter Nations Series, che vedranno gli Azzurri affrontare Australia, Sudafrica e Cile, il commissario tecnico Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista dei 33 convocati, illustrando nel dettaglio le sue scelte. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche questi approfondimenti
I convocati per il Match di domani contro l’Arnold Rugby! #forzarieti - facebook.com Vai su Facebook
Rugby, i convocati dell’Italia per le Quilter Nations Series: due le novità - - X Vai su X
Rugby, i convocati di Quesada per le Quilter Nations Series: “Un gruppo maturo, costruito sulla leadership condivisa” - Rugby: il commissario tecnico Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista dei 33 convocati, illustrando nel dettaglio le sue scelte ... Scrive sportface.it
Rugby, analisi dei convocati dell’Italia per il Quilter Nations Series. Le novità porteranno nuova linfa? - L’Italia del rugby si prepara a una nuova sfida internazionale con la lista dei convocati ufficializzata nei giorni scorsi da Gonzalo Quesada per le ... Scrive oasport.it
Rugby: i convocati di Quesada per raduno in vista test match - Il ct dell'Italrugby, Gonzalo Quesada, ha ufficializzato la lista dei convocati per il raduno di Verona in preparazione alle Quilter Nations Series (le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta ... Si legge su ansa.it