Rugby i convocati di Quesada per le Quilter Nations Series | Un gruppo maturo costruito sulla leadership condivisa

Il CT azzurro presenta la lista dei 33 giocatori scelti per affrontare Australia, Sudafrica e Cile. Lamaro guida un gruppo rinnovato ma unito, tra conferme, giovani in crescita e ritorni attesi come quello di Pani. L'Italia del rugby è pronta a chiudere il 2025 con tre test match di altissimo livello. In vista delle Quilter Nations Series, che vedranno gli Azzurri affrontare Australia, Sudafrica e Cile, il commissario tecnico Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista dei 33 convocati, illustrando nel dettaglio le sue scelte.