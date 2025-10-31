Rugby al via le Quilter Nations Series 2025 | su Sky e NOW un novembre mondiale di test match
Tornano su Sky e NOW i grandi test match del rugby mondiale con le Quilter Nations Series 2025. In campo anche l’Italia di Quesada. Con l’inizio del mese di novembre torna lo spettacolo del grande rugby internazionale. Le Quilter Nations Series 2025, tradizionale rassegna di test match tra le migliori nazionali del mondo, saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW per un mese intero di emozioni e sfide di altissimo livello. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altre letture consigliate
Le scelte del CT Gonzalo #Quesada per le Quilter Nations Series: avanti, trequarti e un solido gruppo di leader L’analisi dei convocati per le gare con Australia, Sudafrica e Cile su Federugby.it #ItalRugby | #QuilterNS #Insieme #RugbyPassioneItaliana - facebook.com Vai su Facebook
Che cos’è il Quilter Nations Series di rugby: format, regolamento e avversarie dell’Italia - - X Vai su X
Che cos’è il Quilter Nations Series di rugby: format, regolamento e avversarie dell’Italia - Le Quilter Nations Series di rugby sono state istituite nel 2021, originariamente note come Autumn Nations Series, occupando la tradizionale finestra ... Segnala oasport.it
Rugby, analisi dei convocati dell’Italia per il Quilter Nations Series. Le novità porteranno nuova linfa? - L’Italia del rugby si prepara a una nuova sfida internazionale con la lista dei convocati ufficializzata nei giorni scorsi da Gonzalo Quesada per le ... Da oasport.it
Mogliano Rugby riceve il cap - Per la prima volta la FIR consegnerà anche alle Società che vantano un’affiliazione consecutiva almeno quarantennale il cap celebrativo ... Segnala ilnuovoterraglio.it