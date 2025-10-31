Ruba un monopattino parcheggiato davanti a una banca ma le videocamere lo incastrano | 39enne denunciato

I carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno concluso una attività investigativa che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un cittadino straniero di 39 anni, ritenuto il presunto responsabile del furto di un monopattino elettrico avvenuto alcune settimane fa in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

