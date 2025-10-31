Ruba il portafoglio a un operaio e fa shopping con la carta di credito | denunciato 40enne

Lodi, 31 ottobre 2025 – Un uomo noto alle forze dell’ordine e ritenuto dagli inquirenti responsabile del furto di un portafoglio e dell’indebito utilizzo del bancomat della vittim a, è stato identificato e denunciato dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi. I l fatto è avvenuto alcuni giorni fa. Un o peraio edile si è presentato negli uffici di piazza Castello per denunciare il furto del proprio portafoglio. L’uomo ha raccontato che, m entre era impegnato al lavoro, aveva ricevuto sul cellulare diverse notifiche di pagamenti appena effettuati con la sua carta: in tutto cinque transazioni. Insospettito, si è recato al furgone dove aveva lasciato la giacca con il portafoglio all’interno e ha scoperto che il finestrino del mezzo era stato forzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ruba il portafoglio a un operaio e fa shopping con la carta di credito: denunciato 40enne

