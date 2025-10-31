Rrahmani verso il rientro | Conte decide all’ultimo
Il rientro dal primo minuto di Amir Rrahmani resta ancora in bilico. Il difensore kosovaro, fermo dallo scorso . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Hojlund verso la convocazione contro il Lecce, ma partirà dalla panchina (Repubblica) Il Napoli avrà dopo due match decisivi contro Como ed Eintracht Francoforte. Ancora in dubbio Rrahmani. A centrocampo, entrerà nelle rotazioni Vergara. https://www.ilnap - facebook.com Vai su Facebook
#Rrahmani verso il rinnovo, poi ha già scelto dove chiudere la carriera – Il Mattino - X Vai su X
Rrahmani verso il rientro: Conte decide all’ultimo - Rrahmani verso il rientro: Conte decide all’ultimo Il rientro dal primo minuto di Amir Rrahmani resta ancora in bilico. Scrive forzazzurri.net
Rrahmani, rientro graduale, contro il Como farà solo uno spezzone di gara (Cormezz) - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Rrahmani in vista di Napoli- Riporta ilnapolista.it
Quando rientrano Rrahmani e Lobotka? La previsione di Gazzetta - Quando rientrerà Lobotka, faro del Napoli, leader tecnico e non solo della squadra? Si legge su tuttonapoli.net