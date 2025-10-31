Rrahmani verso il rientro | Conte decide all’ultimo

Forzazzurri.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rientro dal primo minuto di Amir Rrahmani resta ancora in bilico. Il difensore kosovaro, fermo dallo scorso . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

rrahmani verso il rientro conte decide all8217ultimo

© Forzazzurri.net - Rrahmani verso il rientro: Conte decide all’ultimo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rrahmani verso il rientro: Conte decide all’ultimo - Rrahmani verso il rientro: Conte decide all’ultimo Il rientro dal primo minuto di Amir Rrahmani resta ancora in bilico. Scrive forzazzurri.net

rrahmani verso rientro conteRrahmani, rientro graduale, contro il Como farà solo uno spezzone di gara (Cormezz) - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Rrahmani in vista di Napoli- Riporta ilnapolista.it

Quando rientrano Rrahmani e Lobotka? La previsione di Gazzetta - Quando rientrerà Lobotka, faro del Napoli, leader tecnico e non solo della squadra? Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Rrahmani Verso Rientro Conte