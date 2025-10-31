Rrahmani rientro graduale contro il Como farà solo uno spezzone di gara Cormezz
Conte ha dovuto far fronte a tanti infortuni in queste settimane, ha ridisegnato il Napoli per ogni partita in maniera diversa, cercando di trovare un equilibrio. Finalmente adesso, nonostante le assenze di Lukaku e De Bruyne, molti dei titolari stanno rientrando in organico, anche Rrahmani. Il difensore azzurro era già stato convocato per la sfida contro il Lecce, ma l’allenatore ha preferito non forzare il suo rientro. Domani è in programma Napoli-Como e Conte potrebbe decidere di farlo partire titolare Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Rrahmani in vista di Napoli-Como: “Rrahmani è recuperato, sta intensificando il suo lavoro in gruppo ma è probabile che il suo rientro sia graduale, prima uno spezzone a gara in corso e poi il rientro dal primo minuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
