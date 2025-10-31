Rrahmani non gioca da due mesi è lui il dubbio di Conte per Como Repubblica

Rrahmani è il dubbio di Conte per Como, la coppia Juan Jesus-Buongiorno ha offerto garanzie Repubblica Napoli scrive della possibile formazione del Napoli sabato contro il Como (si gioca alle ore 18). L’allenatore dovrà valutare soprattutto il percorso migliore per Rrahmani, fermo dal 30 agosto. Ha giocato l’ultima gara col Cagliari prima dell’infortunio rimediato in nazionale. Ora è pronto: a Lecce si è accomodato in panchina ma non è entrato nella ripresa. Conte deciderà tra qualche ora nel corso della rifinitura e valuterà insieme al suo leader. La coppia Juan Jesus-Buongiorno, comunque, ha offerto garanzie e non rappresenterebbe un problema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

