Rrahmani non gioca da due mesi è lui il dubbio di Conte per Como Repubblica
Rrahmani è il dubbio di Conte per Como, la coppia Juan Jesus-Buongiorno ha offerto garanzie Repubblica Napoli scrive della possibile formazione del Napoli sabato contro il Como (si gioca alle ore 18). L’allenatore dovrà valutare soprattutto il percorso migliore per Rrahmani, fermo dal 30 agosto. Ha giocato l’ultima gara col Cagliari prima dell’infortunio rimediato in nazionale. Ora è pronto: a Lecce si è accomodato in panchina ma non è entrato nella ripresa. Conte deciderà tra qualche ora nel corso della rifinitura e valuterà insieme al suo leader. La coppia Juan Jesus-Buongiorno, comunque, ha offerto garanzie e non rappresenterebbe un problema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Sarà valutato giorno dopo giorno; sicuro contro l'Eintracht in Champions ci sarà. Da valutare anche le condizioni di Lang. Rrahmani può giocare titolare. - facebook.com Vai su Facebook
Senza Buongiorno e (soprattutto) Rrahmani, anche se giochi con l’”equilibratore”, abbiamo capito che il gol lo prendi praticamente sempre. Spero che il Mister si inizi a prendere qualche rischio in più, puntando su gente come Lang, Spinazzola, Gutierrez et si - X Vai su X
Rrahmani è ancora in dubbio: "Brutte notizie per Lecce-Napoli" - Ultime sulle condizioni del difensore kosovaro del Napoli alla vigilia del turno infrasettimanale della nona giornata. Da msn.com
Infortunio Rrahmani, il "mistero" è chiarito. La verità è uscita fuori - Il Napoli, perdendo il suo vero leader della difesa, ha annaspato, incapace di confermare quella solidità fatta vedere nella scorsa stagione. Riporta msn.com
Infortunio Rrahmani, tempi più lunghi: niente Inter, quando torna il difensore del Napoli - Secondo il Corriere dello Sport, Rrahmani ci proverà per il turno infrasettimanale a Lecce; se non riuscisse a farcela allora rientrerebbe per Napoli- Secondo msn.com