Rovigo capitale del calciobalilla paralimpico 7-9 novembre 2025

Dal 7 al 9 novembre 2025, Rovigo accoglie il Campionato italiano assoluto di calciobalilla paralimpico: al CenSer, tre giorni di gioco, passione e comunità. Un appuntamento di rilievo nazionale che trasformerà la città in casa del calcio balilla, tra competizioni ufficiali, momenti simbolici e iniziative aperte ai cittadini. Una città che apre le porte allo .

